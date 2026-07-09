PSI Menyambut Baik Bila Hendi Tinggalkan PDIP

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gerbang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk politikus PDI Perjuangan Hendrar Prihadi (Hendi) terbuka lebar. Eks Wali Kota Semarang itu dinilai potensial untuk membesarkan partai berlambang gajah tersebut.

Politisi PSI Muhammad Farchan mengatakan Hendi berpeluang masuk ke partai pimpinan Kaesang Pangarep bin Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, perpindahan kader antarpartai adalah hal yang lumrah dalam perpolitikan Indonesia.

“Di panggung politik semua bisa terjadi. Kalau mereka sudah tidak nyaman di rumah yang lama, bisa saja pindah cari rumah yang baru” ujar Anggota DPRD Jawa Tengah itu, Rabu (8/7).

Farchan menyebut PSI tidak membatasi latar belakang kader yang ingin bergabung dengan Partai Super Tbk itu. Baginya, setiap partai politik harus bersikap terbuka jika ingin terus berkembang dan memperbesar basis dukungan.

“Namanya partai itu kan terbuka. Siapa pun ya diterima. Mau bekas dari partai lain, anggota baru, ya diterima,” ujar Farchan.

Dalam kacamatanya, Hendi merupakan sosok yang yang mempunyai rekam jejak bagus dalam dunia politik. Modal besar itu menjadikan dirinya sangat sulit untuk menolaknya.

“Wali kota dua kali, itu kan luar biasa. Bekas ketua partai di tingkat kota, jangan main-main. Apalagi beliau pernah menjadi calon wakil gubernur. Ini kan bisa menjadi momentum mendorong PSI di Jawa Tengah. Kami menyambut baik,” ujarnya.