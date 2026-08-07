Pohon Pulai Jadi Simbol Demokrat Semarang Perkuat Akar Menuju Pemilu 2029

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Partai Demokrat mulai memanaskan mesin politiknya di Kota Semarang, Jawa Tengah. Gerakan itu diungkapkan melalui penanaman 10 pohon pulai dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Partai Demokrat di Taman Abdurahman Saleh, Kota Semarang, Jumat (7/8).

Ketua DPC Demokrat Kota Semarang Wahyoe Winarto mengatakan penanaman pohon menjadi bagian dari Gerakan Langit Biru, Indonesia Asri yang dicanangkan pimpinan pusat partai berlambang Mercy tersebut.

“Penanaman pohon, ini kami ada 10, tetapi saya melihat yang kami tanam pohon pulai, ini bagus. Kan, memang pohon untuk peneduh ya, akarnya juga kuat. Ini juga sesuai moto kami supaya akar Demokrat lebih kuat di Kota Semarang,” kata Liluk, sapaan karib Wahyoe Winarto.

Liluk menjelaskan Gerakan Langit Biru, Indonesia Asri tidak hanya berorientasi pada kegiatan lingkungan. Rangkaian kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan kepedulian kader terhadap masyarakat.

“Pagi ini bersama seluruh jajaran pengurus, baik tingkat kota, kecamatan, dan ranting bersama fraksi, ini mengadakan bersih-bersih, gotong royong, senam bersama, dan nanti dilanjutkan donor darah serta cek kesehatan, juga pembagian sembako,” katanya.

Rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya DPC Partai Demokrat Kota Semarang menyukseskan program yang telah dicanangkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

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Di sisi lain, keterlibatan seluruh struktur partai dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi internal. Partai Demokrat Kota Semarang ingin menjaga kekompakan pengurus hingga tingkat bawah sebagai bekal menghadapi agenda politik pada 2029.

“Ya, tentunya dengan gerakan ini juga diarahkan oleh DPP beserta semua pengurus, jajaran, harapan kami solid, gotong royong bersama, guyub rukun, tentunya untuk menyongsong 2029,” ujarnya.