Bocahe Gibran Sesalkan Pernyataan Budi Arie soal 'Percepatan Sebelum 2029'

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ketua Umum (Ketum) Bocahe Gibran Nusantara Yudha WK Putra menyesalkan pernyataan pribadi Ketum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi yang beredar dalam potongan video viral terkait isu 'percepatan sebelum 2029'.

Menurutnya, pernyataan eks Menteri Koperasi ini tidak dapat dianggap sebagai representasi sikap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) maupun sukarelawan pendukung Gibran Rakabuming Raka.

Yudha WK Putra menyatakan bahwa hingga saat ini sukarelawan yang tergabung dalam berbagai elemen pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap konsisten memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan yang sedang berjalan untuk menuntaskan seluruh program nasional dalam visi Asta Cita hingga 2029.

“Kami tegaskan bahwa pernyataan Budi Arie adalah sikap pribadi dan bukan representasi sikap Bapak Joko Widodo maupun relawan Gibran. Relawan tetap solid mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran hingga akhir masa jabatan,” ujar Yudha, Rabu (26/8).

Menurutnya, dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi juga pernah menyampaikan dukungannya terhadap kepemimpinan Prabowo–Gibran untuk melanjutkan pembangunan nasional, termasuk harapan agar pemerintahan tersebut dapat berjalan dengan baik dalam dua periode sesuai mekanisme demokrasi dan pilihan rakyat.

Yudha memastikan bahwa seluruh sukarelawan tetap berada pada garis perjuangan yang sama, yakni mengawal dan menyukseskan program-program strategis pemerintah tanpa terpengaruh oleh pernyataan pribadi pihak tertentu.

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“Intinya kami semua menyayangkan dan menyesalkan pernyataan tersebut,” kata ujar Sekretaris Forum Komunikasi Relawan Gibran (Forkom Relawan Gibran).

Menurutnya, sukarelawan Bocahe Gibran Nusantara bersama jaringan relawan yang tergabung dalam Forkom Relawan Gibran akan terus menjaga komitmen untuk mendukung stabilitas pemerintahan, mengawal pelaksanaan program Asta Cita, serta memberikan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.