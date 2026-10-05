KPU Kota Semarang Dapat Dana Hibah Rp 500 Juta, Ini Perincian Penggunaannya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menerima hibah sebesar Rp 500 juta dari Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah.

Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini mengatakan dana setengah miliar rupiah yang diajukan tahu lalu tersebut telah cair awal 2026 ini.

“Kami di 2026 ini mendapatkan dana hibah nonpemilihan itu sebesar Rp 500 juta,” kata Zaini, Senin (5/10).

Zaini menjelaskan bahwa penggunaan dana hibah tersebut untuk kegiatan yang masuk skala prioritas seperti sosialisasi dan dukungan data pemilih.

Seperti di antaranya, yaitu Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas), sosialisasi ke kelurahan yang angka pemilihnya rendah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

“Kemudian, sosialisasi pendidikan pemilih kami datang ke sekolah, kami datang ke kelurahan-kelurahan terpencil,” ujarnya.

Termasuk memfasilitasi partai politik untuk menyampaikan, mengenalkan visi misinya ke masyarakat lewat siaran siniar.

“Kami ada juga seminar kepemiluan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Pemilu. Kemudian, ada FGD itu kaitan dengan aktualisasi, lokakarya khusus untuk persiapan di 2029,” ujarnya. (ink/jpnn)