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KPU Surakarta Tegaskan Verifikasi Ijazah Gibran Sudah Sesuai Prosedur

Kamis, 08 Oktober 2026 – 16:10 WIB
KPU Surakarta Tegaskan Verifikasi Ijazah Gibran Sudah Sesuai Prosedur - JPNN.com Jateng
Ketua KPU Kota Surakarta Yustinus Arya Artheswara. ANTARA/Aris Wasita

jateng.jpnn.com, SOLO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta memastikan dokumen persyaratan Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai calon wali kota pada Pilkada 2020 telah melalui proses verifikasi.

Ketua KPU Kota Surakarta Yustinus Arya Artheswara mengatakan pemeriksaan dokumen calon ketika itu dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Termasuk dokumen pendidikan Gibran yang menjadi salah satu persyaratan pencalonan.

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“Waktu pencalonan Pilkada 2020, kami sudah melakukan langkah-langkah yang sudah sesuai dengan prosedur,” kata Yustinus di Solo, Kamis (8/10).

Gibran saat itu menjadi salah satu dari dua pasangan calon yang mengikuti Pilkada Kota Surakarta 2020. Menurut Yustinus, KPU melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan seluruh calon, termasuk dokumen pendidikan Gibran.

Namun, proses verifikasi ijazah tersebut tidak dilakukan dengan mendatangi institusi pendidikan Gibran di Singapura.

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Yustinus menjelaskan, dokumen pendidikan yang diterbitkan dari luar negeri memiliki mekanisme tersendiri. KPU menggunakan surat keterangan dari kementerian terkait sebagai dasar untuk melakukan verifikasi.

Dalam kasus Gibran, surat keterangan tersebut kemudian dikonfirmasi melalui Bakorwil VII yang berada di Solo.

KPU Surakarta menjelaskan proses verifikasi ijazah Gibran saat Pilkada 2020.
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TAGS   kpu surakarta gibran gibran rakabuming raka ijazah gibran Pilkada

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