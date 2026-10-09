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Jokowi Tanggapi Wacana Pemakzulan Gibran, Singgung Mekanisme Konstitusi

Jumat, 09 Oktober 2026 – 07:33 WIB
Jokowi Tanggapi Wacana Pemakzulan Gibran, Singgung Mekanisme Konstitusi - JPNN.com Jateng
Jokowi memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2026). ANTARA/Aris Wasita

jateng.jpnn.com, SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilakan pihak yang ingin mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menempuh jalur konstitusional.

Jokowi menegaskan setiap langkah politik harus mengikuti mekanisme demokrasi dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia, yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan hukum yang ada,” kata Jokowi di Solo, Kamis (8/10).

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Pernyataan tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Jokowi mengatakan dirinya menghormati keputusan MK, termasuk pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut.

“Kami menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum yang diberikan,” ujarnya.

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Mantan wali kota Solo itu juga menanggapi perdebatan mengenai jenjang pendidikan Gibran. Menurut Jokowi, sistem pendidikan di setiap negara memiliki mekanisme yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan begitu saja.

Dia mencontohkan sistem pendidikan Indonesia yang mengenal jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Sementara itu, sejumlah negara menerapkan jalur pendidikan lain, termasuk program pathway sebelum seseorang melanjutkan pendidikan ke tingkat diploma atau sarjana.

Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran setelah putusan MK soal syarat pendidikan. Dia meminta semua pihak mengikuti mekanisme demokrasi dan konstitusi.
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TAGS   jokowi gibran rakabuming raka pemakzulan gibran ijazah gibran

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