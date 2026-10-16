Baru Sepekan Jadi Wabup Klaten, Mahanni Yulidha Pratiwi Berpeluang Jadi Plt Bupati

jateng.jpnn.com, KLATEN - Selangkah lagi, Mahanni Yulidha Pratiwi akan ditunjuk menjadi orang nomor satu di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kini, perempuan yang karib disapa Lindha tersebut masih menduduki jabatan Wakil Bupati Klaten yang baru saja dilantik pada Senin (12/10).

Lindha dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Gubernuran Kota Semarang. Dia menggantikan mendiang suami, Benny Indra Ardhianto yang meninggal dunia karena sakit pada Februari 2026.

Belum genap sepekan Lindha menjabat orang nomor dua di Bumi Seribu Candi, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) pada Kamis (15/10).

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Peluang Lindha mengisi kekosongan pucuk pimpinan Kabupaten Klaten kian besar. Sebentar lagi, politikus Partai Gerindra ini akan ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten.

Namun, penunjukkan ini masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Gubernur Ahmad Luthfi mengaku prihatin atas OTT KPK yang menjerat Hamenang. Ini merupakan kali keenam kepala daerah di Jawa Tengah yang kena OTT lembaga antirasuah.

Selama ini, dia mengatakan terus mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.

“Di Jawa Tengah juga sering kami ingatkan para bupati dan wali kota untuk menciptakan clean and good government,” ujar eks Kapolda Jawa Tengah itu pada Kamis (15/10). (ink/jpnn)