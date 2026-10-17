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Bupati Klaten Tersangka Korupsi, Wabup Lindha: Pelayanan Publik Tetap Jalan

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 15:25 WIB
Bupati Klaten Tersangka Korupsi, Wabup Lindha: Pelayanan Publik Tetap Jalan - JPNN.com Jateng
Wakil Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi. FOTO: Humas Pemprov Jateng.

jateng.jpnn.com, KLATEN - Wakil Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi menyatakan roda pemerintahan tetap berjalan di tengah kasus korupsi yang menjerat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Lindha, sapaan karibnya menjelaskan menghormati segala proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan karena ini sudah soal institusi,” kata Lindha, Sabtu (17/10).

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Politikus Partai Gerindra ini mengatakan pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu alias tetap berjalan seperti biasa.

“Tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Lindha.

Dia mengaku terakhir berkomunikasi langsung dengan Hamenang pada Rabu (14/10), sehari sebelum terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

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“Kami komunikasi terakhir di Rabu malam acara tasyakuran kami,” katanya.

Meski Hamenang telah ditetapkan tersangka oleh KPK, Lindha memohon doa agar tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Klaten.

Lindha, sapaan karibnya menjelaskan menghormati segala proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Pelayanan publik tetap berjalan normal.
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TAGS   Jawa Tengah kpk korupsi mahanni yulindha pratiwi hamenang wajar ismoyo ott bupati klaten

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