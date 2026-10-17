JPNN.com

JPNN.com Jateng Politik Terjaring OTT KPK, Bupati Klaten Hamenang Dapat Sanksi dari PDIP

Terjaring OTT KPK, Bupati Klaten Hamenang Dapat Sanksi dari PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 19:40 WIB
Terjaring OTT KPK, Bupati Klaten Hamenang Dapat Sanksi dari PDIP - JPNN.com Jateng
Logo PDI Perjuangan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, KLATEN - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghormati penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

“Kami menyatakan sikap untuk menghormati sepenuhnya segala proses penindakan hukum yang sedang dijalankan oleh KPK di Kabupaten Klaten,” kata Ketua PDIP Jawa Tengah Dolfie Othniel Frederic Palit, Sabtu (17/10).

Menurutnya, PDIP menjunjung tinggi supremasi hukum dan meyakini lembaga penegak hukum akan menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Baca Juga:

“Kami menempatkan hukum di atas segalanya dan meyakini institusi penegak hukum akan bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” kata Dolfie.

Dolfie menyebutkan peristiwa tersebut menjadi momentum bagi partai untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik atau klaten

“Kami menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk kembali menegaskan komitmen partai dan terus memperkuat pelaksanaan good governance,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia mengingatkan seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu dapat mengemban amanah publik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, agar menjalankan pemerintahan secara bersih dan berintegritas serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

“DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan untuk mengambil langkah penegakan integritas partai, yaitu sanksi organisasi secara tegas yang akan diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Partai,” katanya.

Sanksi dari PDIP untuk kadernya yang merupakan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang terjaring OTT KPK.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   klaten Jawa Tengah PDIP hamenang wajar ismoyo ott bupati klaten

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU