Terjaring OTT KPK, Bupati Klaten Hamenang Dapat Sanksi dari PDIP

jateng.jpnn.com, KLATEN - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghormati penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

“Kami menyatakan sikap untuk menghormati sepenuhnya segala proses penindakan hukum yang sedang dijalankan oleh KPK di Kabupaten Klaten,” kata Ketua PDIP Jawa Tengah Dolfie Othniel Frederic Palit, Sabtu (17/10).

Menurutnya, PDIP menjunjung tinggi supremasi hukum dan meyakini lembaga penegak hukum akan menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

“Kami menempatkan hukum di atas segalanya dan meyakini institusi penegak hukum akan bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” kata Dolfie.

Dolfie menyebutkan peristiwa tersebut menjadi momentum bagi partai untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik atau klaten

“Kami menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk kembali menegaskan komitmen partai dan terus memperkuat pelaksanaan good governance,” ujarnya.

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Dia mengingatkan seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu dapat mengemban amanah publik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, agar menjalankan pemerintahan secara bersih dan berintegritas serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

“DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan untuk mengambil langkah penegakan integritas partai, yaitu sanksi organisasi secara tegas yang akan diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Partai,” katanya.