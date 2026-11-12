Pesan Jokowi kepada Gibran: Jabatan itu Sementara

jateng.jpnn.com, SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.

Dia menyebut dinamika yang terjadi dalam jabatan politik merupakan hal biasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11).

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"Ya, dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku telah berpesan kepada Gibran bahwa jabatan yang diemban seseorang tidak bersifat permanen.

"Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara," ujarnya.

Meski demikian, Jokowi menegaskan tetap memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terhadap program-program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Kami tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ya, itu saja," katanya.