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JPNN.com Jateng Politik Cak Imin Sebut PKB Usulkan Kader Gerindra untuk Gantikan Gibran, Siapa Orangnya?

Cak Imin Sebut PKB Usulkan Kader Gerindra untuk Gantikan Gibran, Siapa Orangnya?

Senin, 16 November 2026 – 18:12 WIB
Cak Imin Sebut PKB Usulkan Kader Gerindra untuk Gantikan Gibran, Siapa Orangnya? - JPNN.com Jateng
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan wartawan di Magelang, Senin (16/11/2028). ANTARA/Heru Suyitno

jateng.jpnn.com, MAGELANG - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku partainya tidak mengajukan kader internal sebagai calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebaliknya, PKB justru mengusulkan sosok dari Partai Gerindra kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin itu belum bersedia menyebutkan nama kader yang dimaksud.

Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin seusai memberikan pengarahan dalam kegiatan Santripreneur Berdaya di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Senin (16/11).

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Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu, usulan kader Gerindra merupakan salah satu pertimbangan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif.

"PKB tidak mengusulkan dirinya sendiri. Kami usulkan calon dari Gerindra, kami tunggu. Kenapa Gerindra? Supaya pemerintah lebih efektif, tidak ada tendensi suka atau tidak suka," kata Cak Imin.

Dia menegaskan, usulan tersebut bukan didasarkan pada kepentingan personal ataupun sikap terhadap figur tertentu. PKB, kata dia, ingin mendorong efektivitas pemerintahan melalui sosok yang diusulkan dari partai pimpinan Prabowo tersebut.

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Usulan itu turut menambah dinamika pembicaraan politik mengenai posisi wakil presiden. Meski demikian, proses pengisian jabatan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. (antara/jpnn)

Cak Imin menyebut PKB tidak mengusulkan kader sendiri untuk menggantikan Gibran. Partainya justru menyodorkan sosok dari Gerindra kepada Prabowo.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

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TAGS   cak imin pkb wapres gibran gerindra

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