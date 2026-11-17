jateng.jpnn.com, SEMARANG - DPD Partai Gerindra Jawa Tengah memilih tidak mengunggulkan salah satu kadernya dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Partai berlambang kepala Garuda itu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng Dwi Yasmanto mengatakan pihaknya mengapresiasi munculnya sejumlah nama kader Gerindra dalam bursa tersebut.

Dua di antaranya ialah Ketua DPD Gerindra Jateng yang juga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut pria yang akrab disapa Yayan itu, munculnya nama kedua kader tersebut menunjukkan adanya apresiasi terhadap kinerja mereka.

Belakangan, dukungan terhadap Sudaryono juga muncul melalui poster yang mengatasnamakan relawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Semarang. Namun, Yayan mengaku belum melihat langsung poster tersebut.

"Jujur, saya belum melihat langsung poster itu. Kami mendapat informasi malah dari teman-teman ini, saya di-WA beberapa teman-teman media," kata Yayan, Selasa (17/11).

Dia mengaku senang dan bangga karena Sudaryono mendapat dukungan dari masyarakat Jawa Tengah. Hal serupa juga berlaku bagi Dasco yang turut disebut dalam bursa calon pengganti Gibran.