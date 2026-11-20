jateng.jpnn.com, SOLO - Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah memprioritaskan pembenahan dan penguatan struktur organisasi sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Menurut Jokowi, langkah tersebut menjadi fokus partai saat ini. Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan di Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/11).

“Sekarang PSI fokus pada perbaikan dan memperkuat struktur partai,” kata Jokowi.

Dia juga menanggapi tidak adanya lagi kader PSI yang berada di kabinet pemerintahan. Kondisi tersebut menyusul mundurnya Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka dari kepengurusan partai.

“Yang jelas sudah tidak ada dari PSI yang ada di kabinet,” ujarnya.

Meski demikian, Jokowi menilai pengabdian kepada negara tidak harus dilakukan melalui jabatan di kabinet. Menurut dia, seseorang tetap bisa menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat meskipun berada di luar pemerintahan.

“Di luar kabinet pun juga tidak masalah, malah bisa lebih lincah untuk tugas-tugas pengabdian pada rakyat, bisa lebih lincah,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyampaikan bahwa DPP PSI telah menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal, Isyana Bagoes Oka dari posisi Wakil Ketua Umum, serta Giring Ganesha.