jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden memunculkan dinamika politik baru terkait sosok pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah nama mulai mencuat ke permukaan, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga sejumlah tokoh berlatar belakang militer.

Salah satu usulan datang dari kelompok mantan aktivis 1998 yang tergabung dalam Komando 98.

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Kelompok itu mengusulkan nama purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen), Fauka Noor Farid sebagai kandidat pengganti putra sulung Presiden ketujuh Joko Widodo itu.

Koordinator Komando 98 Mohammad Tohir mengatakan Fauka merupakan figur yang tepat karena memiliki rekam jejak panjang bersama Presiden Prabowo, baik di medan tugas militer maupun di kancah politik.

“Fauka Noor Farid bukan sosok yang asing bagi Presiden Prabowo. Proses adaptasi juga tidak akan lama karena beliau berdua sudah lama saling kenal saat masih aktif di militer dan berasal dari partai yang sama, Gerindra,” ujar Tohir saat dihubungi awak media, Sabtu (21/11).

Bagi Tohir, situasi politik dan keamanan nasional terkini menuntut sosok wakil presiden yang tidak hanya memahami visi presiden, tetapi juga memiliki tingkat kepercayaan serta loyalitas tinggi.

Pernyataan tersebut merujuk pada insiden yang sempat menggemparkan publik beberapa waktu lalu, yakni dugaan upaya makar melalui aksi penyadapan terhadap kepala negara, sejumlah menteri, petinggi partai, hingga aktivis.