jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kader muda dan perempuan Partai Golkar di Jawa Tengah ditantang untuk lebih progresif, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika zaman serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Tantangan tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Mohammad Saleh saat pengukuhan pengurus Pimpinan Daerah (PD) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Jawa Tengah di Hotel Amandaru, Kota Pekalongan, Sabtu (21/11).

Menurut Saleh, kader muda dan perempuan memiliki peran strategis dalam memperkuat organisasi sekaligus mendorong pengabdian partai kepada masyarakat. Karena itu, mereka diharapkan mampu menjaga kekompakan dan tampil di garda terdepan dalam merespons berbagai perubahan.

“Kader muda AMPG dan KPPG harus lebih progresif, adaptif, dan inovatif dalam membaca perubahan zaman serta menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” katanya, Senin (23/11).

Saleh mengapresiasi penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Daerah (Diklatda) AMPG dan KPPG Jawa Tengah yang dilanjutkan dengan pengukuhan kepengurusan. Dia menilai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas dan soliditas organisasi sayap Partai Golkar.

“Kami memberikan kesempatan yang sama untuk organisasi sayap Partai Golkar, termasuk kepada AMPG dan KPPG agar berjalan bersama dan beriringan, termasuk dalam melaksanakan diklat dan pengukuhan kali ini,” ujarnya.

Rangkaian Diklatda dan pengukuhan berlangsung pada 20–22 November 2026 di Kota Pekalongan. Kegiatan tersebut diikuti 258 peserta dari jajaran pengurus PD AMPG Jawa Tengah, pengurus PD KPPG Jawa Tengah, serta perwakilan AMPG dan KPPG kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Ketua PD AMPG Jawa Tengah Arif Wahyudi menyebut pengukuhan kepengurusan bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan titik awal konsolidasi dan kerja nyata kader muda di seluruh daerah.