One Way Lokal Brebes-Kalikangkung Mulai Malam Ini Pukul 23.00-03.00 WIB

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sistem rekayasa lalu lintas satu arah atau one way lokal diterapkan dari KM 261 Brebes hingga KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang pada Kamis (27/3) pukul 23.00 WIB hingga Jumat (28/3) pukul 03.00 WIB.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan yang masuk ke wilayah Jawa Tengah menjelang puncak arus mudik Lebaran pada Jumat (28/2).

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sonny Irawan menjelaskan keputusan pemberlakuan one way lokal ini berdasarkan pemantauan terhadap tiga indikator utama.

"Pertama, kami memperhatikan indikator di GT Cikampek Utama (Cikatama) yang menunjukkan volume kendaraan mencapai 4.000 unit per jam selama tiga hingga empat jam berturut-turut. Kedua, kondisi lalu lintas di jalur arteri Pejagan juga menjadi pertimbangan. Ketiga, kami melihat kepadatan arus kendaraan di wilayah Jawa Tengah sendiri. Berdasarkan tiga faktor ini, kami bersepakat dengan Jasa Marga untuk menormalisasi arus dari barat ke timur dengan sistem one way lokal," kata Kombes Sonny di GT Kalikangkung, Kamis (27/3) malam.

Saat ini, tahap sterilisasi jalur sedang dilakukan. Dalam skema one way lokal, kedua jalur Tol Trans Jawa, baik arah Jakarta-Semarang (jalur A) maupun Semarang-Jakarta (jalur B), digunakan khusus untuk kendaraan pemudik yang bergerak dari barat ke timur hingga ke GT Kalikangkung.

Kombes Sonny menyampaikan akan terus memantau traffic accounting di GT Cikatama. Jika volume kendaraan tetap tinggi, yakni 3.000 hingga 4.000 kendaraan per jam selama tiga jam berturut-turut, serta terjadi peningkatan kepadatan di dalam tol dalam Kota Semarang, maka one way akan diperpanjang hingga Tol Semarang ABC.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Jasa Marga. Jika kepadatan terjadi di tol dalam kota, dan rasio volume kapasitasnya meningkat, kami akan melanjutkan one way ke tol dalam kota Semarang," jelasnya.

Pihaknya memastikan bahwa sistem satu arah lokal ini berbeda dari one way nasional yang baru akan diberlakukan keesokan harinya, Jumat (28/3) pagi sekitar pukul 08.00 atau 09.00 WIB, menunggu arahan dari Korlantas Polri.