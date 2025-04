Kapolri: 40 Persen Pemudik Sudah Kembali ke Jakarta, Arus Balik Masih Berlangsung

jateng.jpnn.com, SALATIGA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa sekitar 40 persen masyarakat telah melakukan perjalanan balik Lebaran 2025 ke Jakarta.

Pernyataan tersebut diungkapkannya seusai memantau langsung situasi arus balik pada sejumlah titik strategis di Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (5/4).

"Untuk data sementara saat ini tercatat kurang lebih 40 persen masyarakat sudah melaksanakan kegiatan arus balik dengan proyeksi sekitar 2,1 hingga 2,2 juta orang," kata Jenderal Sigit di Rest Area KM 456 Salatiga, Jateng.

Melihat arus mudik yang mengalami peningkatan signifikan, menurutnya menjadi catatan penting dalam mengantisipasi arus balik.

Dia menjelaskan masa arus balik cenderung lebih singkat yang memiliki potensi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan menjadi perhatian serius.

"Maka saya minta seluruh jajaran untuk betul-betul siaga di lapangan. Lakukan pengaturan dengan baik, dan berikan pelayanan maksimal, baik di jalur tol maupun jalur arteri,” ujarnya.

Baca Juga: Ribuan Pemudik Solo Raya Kembali ke Perantauan Lewat Program Balik Gratis Kemenhub

Dia menyebut rekayasa lalu lintas terus disesuaikan secara dinamis dengan kondisi di lapangan. Setelah dua kali pemberlakuan one way lokal selama masa mudik, kini kebijakan one way nasional tengah disiapkan untuk merespons lonjakan kendaraan yang mengarah ke Jakarta.

"Besok rencana kami akan melaksanakan one way nasional sambil terus mengikuti traffic accounting sebagai dasar pengambilan keputusan," ujarnya.