Persis Solo Rilis Jersei Edisi 100 Tahun

jateng.jpnn.com, SOLO - Manajemen Persis Solo merayakan hari jadi 100 tahun klub dengan menggelar Sambernyawa Festival bersama Smartfren 100% untuk Indonesia di Alun-alun Kidul Keraton Kasunanan Surakarta, Sabtu (11/11).



Sebelum menuju acara utama Sambernyawa Festival, Persis Solo telah menggelar berbagai rangkaian yang sudah dimulai sejak Oktober.

Rangkaian tersebut terdiri dari Persis Goes to School, donor darah, perilisan jersei edisi 100 tahun dan beberapa acara lainnya yang diadakan secara kolektif oleh kelompok suporter.



Kegiatan yang bertajuk The Glorious Century: 100th Years of PERSIS ini menjadi bukti nyata dari Laskar Sambernyawa untuk memberikan hiburan pesta rakyat yang bisa dirasakan langsung bersama suporter.



Perayaan Sambernyawa Festival diadakan secara gratis dengan menampilkan bintang-bintang ternama seperti Strengthside, Weekend Warriors, Fisal Vihatma, The Working Class Symphony, Down for Life, hingga Mr. Jono & Joni.



Perayaan juga ditandai dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Direktur Persis Solo Alfonso Antonius Dompas dengan perwakilan penggawa Laskar Sambernyawa Sutanto Tan dan Eky Taufik.



Suasana makin khidmat dengan doa bersama yang dipimpin oleh Habib Ali bin Alwi Assegaf, serta dinyanyikannya anthem 'Satu Jiwa' bersama The Working Class Symphony tepat pukul 19.23 WIB.



Tidak hanya penampilan seru yang ada di panggung utama, Sambernyawa Festival juga menyajikan berbagai tenant makanan dan minuman UMKM ‘Seko Solo’ yang didukung langsung oleh Smartfren. Selain itu juga disediakan mini museum untuk mengenang perjalan Persis selama 100 tahun.



Selama kegiatan tersebut, penonton juga bisa mendapatkan kuota gratis dari Smartfren sebesar 21 GB. Smartfren memberikan fasilitas untuk seluruh suporter agar dapat menikmati festival dengan nyaman dan tetap bisa selalu up-to-date.



Gabriella Caroline Angelina selaku perwakilan Business & Development Persis Solo menyampaikan terima kasih atas antusiasme yang diberikan oleh masyarakat Solo karena telah meramaikan Sambernyawa Festival.



"Terima kasih untuk seluruh suporter dan masyarakat Solo yang sudah meramaikan Sambernyawa Festival. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung dan ikut memeriahkan acara ini," jelas dia.



Dirinya berharap agenda ini bisa menjadi agenda rutin setiap tahunnya untuk merayakan ulang tahun Persis Solo.



"Semoga ke depannya kami bisa membuat acara yang jauh lebih meriah lagi untuk bisa dirayakan bersama," kata Gabriella. (mcr21/jpnn)