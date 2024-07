Resmi, FiberStar & Starlink Siap Hadirkan Akses Internet Satelit di Indonesia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - FiberStar resmi menjalin kerja sama dengan Starlink menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi melalui jaringan satelit di Indonesia.

Menurut Wisnu Wardhana, Customer Service Assurance Division Head FiberStar, kemitraan ini bertujuan membawa akses internet satelit yang handal guna memperluas cakupan dan kualitas layanan internet di Indonesia.

"Kami dengan bangga menyatakan bahwa FiberStar telah menjadi salah satu Authorized Starlink Reseller di Indonesia," kata Wisnu dalam keterangannya, Senin (1/7).

Wisnu Wardhana menyebut FiberStar bersama Starlink menghadirkan solusi terkini mengenai cakupan internet yang menyeluruh untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di daerah terpencil sekalipun berhak mendapatkan akses internet yang berkuliatas.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan teknologi internet satelit kepada masyarakat Indonesia," ujarnya.

Dia mengatakan FiberStar tidak hanya menawarkan produk Starlink dengan izin resmi, tetapi juga memberikan layanan solusi lainnya dengan berbagai opsi tambahan untuk membantu kebutuhan dan kenyamanan pelanggan kami.

Produk Starlink yang FiberStar tawarkan antara lain tipe Standard, Standard Actuated dan Flat High Performance dengan kecepatan internet dapat mencapai up to 200 Mbps per terminal.

Managed services yang FiberStar berikan antara lain, garansi kerusakan perangkat, dukungan pelanggan 24 × 7, hingga layanan tersedia untuk seluruh Indonesia.