Jokowi Malmingan di Gastsu Solo, Pengunjung Heboh, Musisi Tunanetra Sumbang Lagu

jateng.jpnn.com, SOLO - Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menikmati malam minggu di night market koridor Jalan Gatot Subroto (Gatsu), Kecamatan Serengan, Kota Solo, Sabtu (26/10). Kedatangan Jokowi menghebohkan pengunjung.

Pantauan di lapangan, Jokowi tiba pukul 20.30 WIB dengan pengawalan Paspampres. Jokowi turun dari simpang Gatsu Jalan Slamet Riyadi lalu berjalan.

Masyarakat yang mengetahui kedatangan Jokowi berusaha mendekat untuk berfoto bersama, mengajak bersalaman, dan mengambil dokumentasi kunjungan Jokowi.

Setelah beberapa puluh meter berjalan, perhatian Jokowi teralihkan dengan musisi jalanan bernama Arif Fatoni (34) warga Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Solo.

Arif yang merupakan pemain biola, tidak menyadari penampilannya disaksikan Jokowi.

"Maaf saya tunanetra, jadi saya tidak tahu kalau Pak Jokowi menyaksikan penampilan saya. Namun tadi saya dengar banyak yang teriak Pak Jokowi," kata Arif, Sabtu (26/10).

Dia mengatakan sudah selama 6 bulan terakhir menjadi musisi jalanan di Koridor Gatsu. Saat disaksikan Jokowi, Arif tengah memainkan salah satu lagu yang dipopulerkan Elvis Presley.

"Tadi saya mainin lagu Can't Help Falling in Love. Karena didengar langsung pak Jokowi, lagu itu untuk ucapan terimakasih setelah sepuluh tahun mengurus Indonesia," ujarnya.