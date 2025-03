Indosat Ooredoo Hutchison Andalkan AI untuk Jaga Kualitas Jaringan Saat Lebaran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) memperkuat komitmennya dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) ke dalam jaringan.

Indosat memastikan lonjakan kebutuhan komunikasi selama Ramadan dan Lebaran dapat terlayani secara optimal.

Setiap tahun, pergerakan masyarakat yang meningkat saat libur Lebaran memicu lonjakan trafik data yang signifikan. Pelanggan membutuhkan koneksi yang stabil untuk panggilan, pesan, maupun akses internet.

Untuk itu, Indosat menghadirkan Unparalleled Network Services Guaranteed, sebuah sistem jaminan jaringan berbasis teknologi mutakhir yang dapat mengoptimalkan performa layanan telekomunikasi.

Dengan bantuan AI, sistem ini mampu memprediksi lonjakan trafik, mengelola kapasitas jaringan secara efisien, mengurangi waktu gangguan (downtime), serta mempercepat proses pemulihan jika terjadi kendala teknis.

President Director dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha menegaskan bahwa AI berperan penting dalam transformasi perusahaan menjadi AI Native TechCo.

"AI tidak hanya membantu kami meningkatkan pengalaman digital pelanggan, tetapi juga menjadi fondasi bagi Indosat dalam membangun masa depan berbasis teknologi. Dengan AI, kami memastikan setiap pelanggan, di mana pun mereka berada, mendapatkan konektivitas terbaik untuk mendukung aktivitas selama Ramadan, dan Lebaran," ujar Vikram, Rabu (26/3).

Sebagai bagian dari inovasi ini, Indosat memperkenalkan INFINITE (Intelligent Network for Innovative and Transformational Experience) by Indosat, sebuah sistem operasi jaringan yang diperkuat AI, dan cognitive learning.