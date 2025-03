Harga Daging Sapi di Temanggung Melonjak Menjelang Lebaran

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Menjelang Lebaran 2025, harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan signifikan dari Rp135.000 menjadi Rp150.000 per kilogram.

Pedagang daging sapi di Pasar Kliwon Temanggung Megawati mengungkapkan lonjakan harga ini terjadi sejak Jumat (28/3) seiring dengan meningkatnya permintaan.

"Menjelang Lebaran, pembeli lebih banyak, jadi persediaan daging juga ditambah. Kalau hari biasa kami hanya menyembelih 1-2 ekor sapi, sekarang sampai tujuh ekor," ujarnya, Sabtu (30/3).

Tak hanya daging sapi, harga daging ayam ras juga mengalami kenaikan, dari Rp36.000 menjadi Rp38.000-Rp40.000 per kilogram.

Pedagang ayam, Ana menyebut harga daging ayam naik antara Rp2.000-Rp4.000 per kilogram.

Selain itu, harga cabai merah keriting dan cabai rawit juga melonjak dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram.

Sementara itu, beberapa bahan pokok lainnya masih stabil, seperti bawang putih dan bawang merah di harga Rp15.000 per kilogram, telur Rp27.000 per kilogram, dan gula pasir Rp28.500 per kilogram. (antara/jpnn)