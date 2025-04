Sabet Penghargaan Red Dot: Product Design Awards, Epson Tunjukkan Desain Berkelas Dunia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Epson kembali unjuk gigi di kancah internasional lewat produk andalannya, ELPCS01 Mobile Projector Cart, yang sukses meraih penghargaan Best of the Best dalam ajang Red Dot: Product Design Awards 2025. Penghargaan ini merupakan kemenangan keenam Epson di kategori desain produk tertinggi, sekaligus memperkuat reputasi mereka sebagai jawara teknologi dan desain global. Kepala Brand & Communication PT Epson Indonesia Nolly Dhanurendra menyebut pencapaian ini sebagai bukti nyata dari filosofi Epson yang mengusung inovasi ringkas, efisien, dan presisi. Baca Juga: Epson International Pano Awards Kembali Digelar, Hadiahnya Fantastis, Buruan Daftar “Fokus kami adalah menyelesaikan berbagai masalah sosial lewat teknologi, mulai dari printer, manufaktur, gaya hidup, sampai visual,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (30/4). Troli Proyektor ELPCS01 jadi bintang utama tahun ini. Desainnya yang modern dan multifungsi memungkinkan pengguna menyimpan serta mengangkut proyektor, speaker, dan webcam dalam satu unit. Dengan proyeksi hingga 160 inci dan tampilan ala furnitur minimalis, produk ini cocok dipakai di ruang estetik mana pun, dari ruang kelas hingga kantor. Baca Juga: Epson Luncurkan TM-U220II Series: Printer POS Canggih untuk Ritel & Restoran Tak hanya ELPCS01, Epson juga memborong beberapa penghargaan lain di Red Dot Awards 2025 lewat jajaran printer dan proyektor inovatifnya, antara lain: Proyektor pintar EF-22N/B dan EF-21W/R/G

Proyektor rumah 4K EH-QL3000 & QL7000

Printer inkjet bisnis WorkForce Enterprise AM-C550/400

Printer format besar SureColor dan SC-P20500

Printer UV dan garmen SC-F1000 dan SC-V1000

Printer tekstil Monna Lisa ML-13000

Printer label industri CW-C8000 Ajang Red Dot sendiri dikenal sebagai salah satu penghargaan desain paling prestisius di dunia, dengan ribuan peserta dari berbagai negara.

Produk Epson, ELPCS01 Mobile Projector Cart, sukses meraih penghargaan Best of the Best dalam ajang Red Dot: Product Design Awards 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News