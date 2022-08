Ini yang Dilakukan Gibran Seusai Isoman Selama Sepekan

jateng.jpnn.com, SOLO - Setelah menjalani isolasi mandiri (isoman) selama sepekan karena terjangkit Covid-19, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka langsung tinjau sejumlah pembangunan insfrastruktur.

Tempat yang ditinjau Gibran di antaranya Jembatan Mojo, Baron Kecil, Juanda, Jalan Surya, Gatot Subroto, dan Ngarsopuro.

"Dinas PUPR juga setiap hari laporan terkait progres pembangunan, kami melakukan koordinasi secara daring," katanya, Rabu (24/8).

Dia mengatakan dari hasil peninjauan tersebut seluruh pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana awal.

"On progress semua, on the track. Proyek tetap berjalan dengan baik," katanya.

Saat disinggung mengenai revitalisasi kawasan Sriwedari, Gibran belum bisa memutuskan.

Dia akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah Kota Surakarta Ahyani.

"Ahyani saat ini sedang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar Covid-19. Kemungkinan besok beliau sudah sembuh," katanya.