Di Akhir Musim, Jurgen Klopp Mundur dari Liverpool, Begini Alasannya

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Pelatih asal Jerman Jurgen Klopp mengumumkan akan mundur sebagai pelatih Liverpool pada akhir musim 2023/2024.

Liverpool dalam situs resminya menulis bahwa Jurgen Klopp mengumumkan keputusannya untuk mundur sebagai pelatih di akhir musim.

"Dia (Klopp) sudah memberitahukan keputusannya itu kepada pemilik klub," tulis Liverpool di situs resmi mereka pada Jumat (26/1).

Klopp telah melatih Liverpool selama delapan setengah tahun, tepatnya dia bergabung pada 2015 setelah Borussia Dortmund.

Pelatih berusia 56 tahun itu berhasil mempersembahkan enam trofi untuk Liverpool, termasuk Liga Champions 2019 dan mengakhiri puasa liga domestik selama 30 tahun saat juara Liga Premier Inggris pada 2020.

“Saya sangat menyukai segala hal tentang klub ini, menyukai segala hal tentang kota ini, menyukai segala hal tentang suporter kami, menyukai tim, serta menyukai staf. Saya suka semuanya. Namun, keputusan saya tetap mengambil keputusan ini menunjukkan kepada Anda bahwa saya yakin itulah keputusan yang harus saya ambil," kata Klopp.



Kontrak Klopp bersama Liverpool baru akan berakhir Juni 2026. Namun, pelatih asal Jerman itu mengaku 'kehabisan tenaga' untuk terus melatih Liverpool.



"Bagaimana saya mengatakannya, kehabisan energi. Saya tidak punya masalah sekarang, tentu saja, saya sudah tahu bahwa saya harus mengumumkannya suatu saat nanti, tapi saya baik-baik saja saat ini. Saya tahu saya tidak dapat melakukan pekerjaan itu lagi dan lagi dan lagi dan lagi," ucap Klopp.

Klopp mengatakan sengaja mengumumkan kepergian dari Liverpool di tengah musim ini agar manajemen The Reds memiliki waktu untuk melakukan transaksi atau pergantian pelatih dengan baik.



"Saya sudah memberi tahu klub sejak November lalu. Saya harus menjelaskan sedikit bahwa mungkin dari luar pekerjaan saya terlihat berada di pinggir lapangan dan dalam sesi latihan, hal-hal seperti ini. Tetapi sebagian besar hal terjadi di sekitar hal-hal semacam ini. Itu berarti ketika musim berjalan dan Anda sudah merencanakan musim berikutnya," ujar Klopp.



"Saat kami duduk membicarakan tentang calon pemain baru, pemusatan latihan musim panas berikutnya, dan apakah kami bisa pergi ke mana pun, muncul pemikiran, 'Saya tidak yakin saya bisa di sini lagi' dan saya sendiri terkejut dengan hal itu. Saya jelas mulai memikirkan [untuk pergi]," kata Klopp.



Liverpool juga akan ditinggal asisten pelatih, Pepijn Lijnders dan Peter Krawietz, serta pelatih pengembangan elit Vitor Matos.



Presiden Fenway Sports Group, pemilik Liverpool, Mike Gordon mengucapkan rasa terima atas apa yang telah Klopp lakukan kepada klub.



“Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Jurgen atas semua yang telah dan terus ia lakukan untuk Liverpool. Terima kasih Jurgen. Bila waktu tiba, you will never walk alone," kata Mike Gordon. (antara/jpnn)