Kabar Terkini Soal Naturalisasi Shayne Pattynama, Exco PSSI Bilang Begini

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kabar baik terkait proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia muncul dari Exco PSSI Hasani Abdulgani.

Shayne Pattynama dipastikan bersedia menjadi warga negara Indonesia (WNI) untuk memperkuat pasukan Garuda.

Shayne Pattynama saat ini merupakan pemain klub liga 1 Viking FK, Noerwegia.

"Shayne Pattynama pemain asal Belanda, sekarang bermain di klub Viking FK bersedia main untuk Timnas," kata Hasani, Selasa (22/2).

Dalam diri Shayne, mengalir darah Indonesia dari ayahnya yang lahir di Semarang.

"Ayahnya lahir di Semarang. Pattynama sudah mengirim surat pernyataan bersedia membela Timnas serta dokumen pendukung lainnya," ucap Hasani.

Hasani meyambut baik keputusan yang dibuat Shayne dan berharap bisa menjadi pembeda setelah bergabung dengan Timnas Indonesia.

"Welcome to the board," pungkas Hasani.