890 Personel Gabungan Dikerahkan Saat Pertandingan Indonesia vs Laos

jateng.jpnn.com, SOLO - Sebanyak 890 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan laga Grup B Piala AFF 2024 antara Timnas Indonesia vs Laos. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/12).

Kapolresta Surakarta Kombes Iwan Saktiadi mengungkapkan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan panitia pelaksana terkait pengamanan. Ring satu stadion akan dijaga oleh steward, TNI Polri akan mengamankan di ring 2 dan 3.

Total ada sebanyak 890 personel gabungan akan kami siapkan untuk pengamanan, dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Damkar, dan lainnya untuk melakukan pengamanan saat pertandingan," kata Iwan kepada awak media di Mapolresta Surakarta, Selasa (12/10).

"Namun demikian jika ada hal yang urgent, atas permintaan senior officialnya pengamanan, kita masuk ke lapangan," sambungnya.

Polisi juga akan melakukan pengamanan terhadap seluruh anggota dari kedua tim selama berada di Solo, baik itu ketika berada di hotel, saat melakukan latihan, hingga di Stadion Manahan Solo.

Iwan mengatakan belum mendapatkan informasi kedatangan suporter tim tamu, termasuk tamu VVIP.

"Tiket sudah sold out, dengan metode penjualan tiket langsung dari pusat lewat akun Garuda.id, masing-masing sudah sesuai ketentuan. Yang tidak bisa mengakses tidak mendapatkan tiket, artinya one man one ticket. Ada verifikasi yang harus dilakukan seperti verifikasi wajah," ucapnya.

Verifikasi wajah, sambung Iwan, adalah hal yang baru di Stadion Manahan. Hal itu sudah pernah di uji coba saat pertandingan Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat (15/11).