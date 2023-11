Menjelang Piala Dunia U-17, FIFA Lakukan Penataan di Stadion Manahan Solo

jateng.jpnn.com, SOLO - Perwakilan FIFA mulai melakukan sejumlah pekerjaan di Solo menjelang kick off Piala Dunia U-17 pada 10 November 2023.

Kawasan Stadion Manahan Solo sebagai salah satu venue, mulai dipenuhi fasilitas untuk penyelenggaraan pertandingan.



Puluhan barier mulai ditata membentuk entrance gate penonton di pintu gate C. Selain itu sejumlah tenda juga telah didirikan.



Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Surakarta Rini Kusumandari mengatakanFIFA mulai berkantor di Stadion Manahan Solo pada 28 Oktober 2023. Otomatis per tanggal tersebut otoritas Stadion Manahan sudah di bawah FIFA.



"Mulai tanggal 28, kami (Dispora) sudah tidak masuk kecuali memakai kartu pass. Pekerja yang akan melakukan pekerjaan juga harus ada kartu pass, mereka harus mendaftar secara online melalui web LOC PSSI," katanya saat diwawancarai, Rabu (1/11).



Rini menjelaskan kedatangan mereka adalah untuk melakukan penataan dan monitoring kesiapan untuk penyelenggaraan turnamen. Namun demikian, Rini mengaku belum mendapat informasi pasti terkait jumlah perwakilan FIFA tersebut berikut dengan jabatannya.



"Kesiapan untuk turnamennya, kalau untuk rumput sudah selesai ya kami yang melakukan. Namun, untuk penataan sesuai dengan standar mereka sudah mulai melihat," beber dia.



Rini menambahkan pihaknya saat ini tinggal melakukan beberapa pekerjaan saja di antaranya menutup lapangan latihan serta menyelenggarakan kegiatan promosi.



"Kesiapan secara fisik sudah aman. Sudah 98 persen. Tinggal kain penutup latihan," ungkapnya.



Selain itu, kawasan dalam Stadion Manahan per tanggal 26 Oktober 2023 telah ditutup untuk aktivitas umum. Sedangkan kawasan pedestrian steril dari PKL, tetapi tetap diperbolehkan digunakan oleh warga yang ingin berolahraga. (mcr21/jpnn)