Ganjar Kenakan Kaus Clean Government, Bangkitkan Pesan Dono Warkop DKI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjadi sorotan saat kampanye akbar terakhir di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2).

Di balik jaket bombernya, Ganjar mengenakan kaus putih bertuliskan Join Us We Fight for a Clean Government (ikut kami, kami berjuang untuk pemerintahan yang bersih).

Kalimat bertuliskan Join Us We Fight For A Clean Government di kaus yang dikenakan Ganjar, ternyata sama persis seperti yang dikenakan mendiang Wahjoe Sardono alias Dono Warkop DKI.

Bukan tanpa alasan, Ganjar sengaja memakai kaus tersebut karena selaras dengan visi misi Ganjar-Mahfud untuk melakukan bersih bersih di pemerintahan. Memberantas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Informasi yang dihimpun, kaus yang dikenakan Ganjar tersebut, sama persis seperti yang dipakai Dono saat ditangkap tentara pada 1974.

Pada saat itu, Dono bersama para mahasiswa menggelar unjuk rasa yang dikenal dengan sebutan Malapetaka Lima Belas Januari atau Malari.

Komika Ernest Prakasa sempat mengunggah foto Dono saat dikepung sejumlah tentara pada masa Orde Baru di instagramnya.

Dalam foto yang diunggah, terlihat Dono mengenakan kaus bertuliskan Join Us We Fight for a Clean Government.