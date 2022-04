Ahmad Sahroni Menantang Gibran di Pilkada DKI, Begini Klarifikasinya

jateng.jpnn.com, SOLO - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menemui Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di rumah dinas Lodji Gandrung, Kamis, (28/4) malam.

Saat ditanya wartawan sebelum pertemuannya dengan Gibran, Sahroni mengaku bahwa dirinya sengaja meminta bertemu dengan putra sulung Presiden Joko Widodo Itu.

Dia menyampaikan keinginannya tersebut melalui direct massage (DM) Instagram beberapa waktu lalu.

"Saya meminta melalui DM untuk silaturahmi dan ngopi di Solo, baru kesampaian. Di luar ekspektasi saya pikir DM beliau enggak dibalas, ternyata dibalas langsung," ungkapnya.

Syahroni sebelumnya sempat dikabarkan menantang Gibran dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun, saat dikonfirmasi, Politikus Partai Nasdem itu menampik hal tersebut.

Dia menyebut bahwa tak mungkin menantang seorang anak presiden.

"Sebenarnya tidak nantang. Tidak mungkin saya menantang anak presiden, gile. Gue juga bisa maju, kecuali kalau Mas Gibran mau. Namun, politik, kan, dinamis, bisa saja maju, bisa saja barengan atau enggak. Can do anything," paparnya.

Dalam pertemuan pertamanya, Sahroni menuturkan niatnya bertemu dengan Gibran antara lain untuk makan tengkleng dan juga curhat colongan (curcol)