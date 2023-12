Jadwal Bioskop Solo, Minggu (10/12): Transmart, Grand XXI, & Hartono Mall

jateng.jpnn.com, SOLO - Akhir pekan menjadi waktu yang pas untuk menonton film bioskop.

Di Solo, Jawa Tengah, sendiri ada enam bioskop yang bisa Anda pilih.

Sejumlah film menarik akan tayang di bioskop Solo. Di antara bioskop tersebut, yakni CGV Transmart Solo, Grand XXI, Platinum Cineplex Hartono Mall, Solo Paragon XXI, Solo Square XXI, dan The Park XXI.

Berikut jadwal bioskop Solo, Minggu (10/12):

CGV Transmart Solo

1. Rumah Masa Depan

Tayang: 11:10, 17:45.

Tiket: Rp 35 ribu.

2. NCT NATION: To The World in Cinemas

Tayang: 14:40, 16:50.

Tiket: Rp 35 ribu.

3. Malam Para Jahanam

Tayang: 13:20, 17:40, 19:35.

Tiket: Rp 35 ribu.