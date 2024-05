Innalillahi, Satu Calon Jemaah Haji Asal Jawa Tengah Meninggal Dunia di Madinah

jateng.jpnn.com, BOYOLALI - Satu orang calon jemaah haji (calhaj) Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah meninggal dunia di Madinah, Selasa (21/5) sekitar pukul 06.17 WAS (Waktu Arab Saudi). Sejauh ini total sudah ada 3 jemaah haji yang meninggal.



Kasubag Humas PPIH Embarkasi Solo Gentur Rachma Indriadi mengungkapkan calon haji yang meninggal bernama San Muntani Mad Mirsad (82) Kebumen, Numpudadi, Petahanan, Kebumen.



Menurut Gentur, Kondisi kesehatan Muntani diketahui menurun pada Selasa (21/5) sekitar pukul 05.25 WAS dan sempat masuk IGD RS Al-Haram Madinah.



Namun sekitar pukul 06.17 WAS, Muntani dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit. Jenazah kemudian dimakamkan di Makam Baqi Madinah.



"Iya, dinyatakan meninggal dunia," ujar Gentur, Rabu (22/5).



Meninggalnya Muntani menambah jumlah daftar calhaj meninggal dunia Asrama Haji Donohudan. Hingga saat ini total sudah ada 3 calhaj meninggal dunia.



Selain Muntani, Basirun Mangsuri (68) juga dikabarkan meninggal dunia di RS Al Haram Madinah, Kamis (16/5) pukul 10.42 WAS.



Kemudian, Daryono Kasrup Limun (70) warga Panjuna RT 01 RW 04 Petarukan Pemalang. Ia meninggal di Gedung Makkah LT. 2 Asrama Hadi Donohudan karena gagal jantung, Minggu (19/5) sekitar pukul 19:00 WIB.



Hingga Rabu (22/5) total sudah ada 36 kloter atau 12.958 calhaj yang telah diberangkatkan ke Madinah. Sebanyak 33 kloter atau 11,878 calhaj telah berada di tanah suci.



Sementara calhaj yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan sebanyak 38 kloter atau 13.699 jemaah.



Adapun jadwal kedatangan pada Rabu (22/5) sebanyak 4 kloter, yakni :

Kloter 39 - Kab. Pekalongan, Kab. Kendal - 06:00 WIB

Kloter 40 - Kab. Kendal - 09:00 WIB

Kloter 41 - Kab. Kendal - 12:00 WIB

Kloter 42 - Kab. Kendal, Kota Semarang - 17:00 WIB

Sementara jadwal keberangkatan jemaah haji menuju Tanah Suci hari Rabu (22/5) sebanyak 2 kloter, dengan rincian :