Mulai Hari Ini, Mobil Listrik Citroen E-C3 Electric Mengaspal di Kota Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mobil listrik pabrikan asal Perancis, Citroen mulai didistribusikan ke Jawa Tengah. Salah satu unitnya, Citroen E-C3 All Electric ini telah diterima oleh konsumen dan mengaspal di Kota Semarang.

Chief Executive Officer, PT Indomobil National Distributor Tan Kim Piauw mengatakan serah terima unit ini amat dinantikan konsumen di Kota Semarang.

"Serah terima ini menyusul acara penyerahan 50 unit Citroen E-C3 All Electric yang sudah lebih dahulu kami serahkan kepada konsumen di Jakarta," katanya dalam keterangannya, Senin (1/7).

Dia menyebut ekosistem mobil listrik di Jawa Tengah dan Yogyakarta kini sudah memadai dengan didukung 75 titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Sehingga makin memberikan kemudahan bagi konsumen yang melakukan aktivitas dengan mobil listrik serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas karbon," ujarnya.

Untuk menghadirkan kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas di Indonesia, pihaknya telah memperkenalkan The New Citroen E-C3 All Electric pada ajang GAIKINDO International Auto Show 2023.

Kemudian, pada 3 Mei 2024, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) telah memberikan persetujuan secara resmi atas permohonan Citroen Indonesia untuk ikut serta di dalam Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dia mengatakan Citroen resmi memperoleh fasilitas impor The New Citroen E-C3 All Electric secara utuh (CBU) dengan bea masuk 0 persen dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah.