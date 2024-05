Pertama di Indonesia, Citroen Dapat Lampu Hijau Impor CBU Mobil Listrik

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Citroen E-C3 menjadi mobil berbasis listrik pertama yang mendapat lampu hijau pembebasan tarif bea masuk impor secara utuh atau completely built up (CBU) di pasar Indonesia.

Keputusan itu berdasarkan terbitnya surat persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia No 1/KBLBB-CBU/1/OSS/PMDN 2024 pada 3 Mei 2024.

PT National Assemblers selaku perusahaan perakitan kendaraan Indomobil Group yang menaungi Citroen di Indonesia itu akan memanfaatkan fasilitas impor CBU dengan bea masuk 0 persen dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditanggung permerintah.

Tan Kim Piauw, Chief Executive Officer, PT Indomobil National Distributor menyambut gembira persetujuan pemerintah atas permohonannya ikut serta dalam program percepatan elektirifikasi kendaraan di Indonesia.

Dia menyebut kehadiran Citroen E C3 All Electric yang tampil perdana pada Gaikindo Indonesia International Motor Show tahun lalu, telah menarik perhatian masyarakat dan ditunggu kehadirannya mengaspal di jalan raya.

"Langkah kami ini sekaligus membuktikan komitmen jangka panjang Citroen dalam menggarap pasar kendaraan bermotor di Indonesia termasuk kontribusi kami dalam menciptakan mobilitas bebas emisi," ujarnya, Senin (13/5).

Mobil listrik itu akan diproduksi maksimal dalam dua tahun ke depan. E-C3 All Electric dibanderol mulai Rp 377.000.000,- on the road Jakarta dan akan segera melakukan serah terima unit kepada pelanggan yang telah memesan sebelumnya.

Citroen memastikan kemudahan pelanggan dalam mendapatkan layanan penjualan dan purna jual. Sebanyak 20 outlet siap beroperasi sampai dengan akhir tahun ini. Termasuk 14 diler Citroen di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, Palembang dan Makassar.(mcr5/jpnn)