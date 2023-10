Pabrikan Asal Prancis Citroen Luncurkan 2 Unit Mobil di Semarang, Ini Keunggulannya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pabrikan otomotif asal Perancis, Citroen meluncurkan dua unit mobil terbarunya di Kota Semarang, Selasa (24/10). Kendaraan roda empat tersebut, yaitu New Citroen C3 dan New Citroen E-C3 all electric dipamerkan di Atrium Mal Paragon Kota Semarang sampai Minggu (29/10). Melalui PT Indomobil National Distributor, Citroen menyediakan berbagai pilihan kendaraan yang memberikan kebebasan dan mobilitas bagi konsumen Indonesia yang berlandaskan pada 4 pilar, yaitu Simple, Sustainable, Comfortable dan Daring. Baca Juga: Pemkot Semarang Genjot Perbaikan Jalan Rusak, Silakan Mengadu

Chief Executive Officer Citroen Indonesia Tan Kim Piauw mengatakan, New Citroen C3 menandai dimulainya sebuah babak baru bagi Citroen. Model ini mewujudkan semangat merek Citroen yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar Asia. New C3 adalah model pertama dari program “C-Cubed” Citroen yang dicanangkan pada 2019. Baca Juga: Selasa Pagi, Kecelakaan Terjadi di Semarang, Satu Orang Tewas Tiga C dalam program tersebut mencerminkan posisi Citroen–Cool, Comfort, dan Clever yang mengacu pada desain model yang unik, pengalaman Citroen serta konsep produk yang dipersiapkan khusus sesuai kebutuhan dan selera pasar lokal. "Desain New Citroen C3 mencerminkan kepribadian muda dan dinamis dari profil pelanggan," kata Tan membuka pameran di Atrium Mal Paragon Semarang.

Pabrikan otomotif asal Prancis, Citroen meluncurkan dua unit mobil New Citroen C3 dan New Citroen E-C3 all electric. Ini keunggulannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News