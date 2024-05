Meluncur di Semarang, Ini Spesifikasi The All-New Citroen C3 Aircross SUV

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Perusahaan otomotif asal Perancis, Citroen meluncurkan kembali mobil SUV 7 di Jawa Tengah (Jateng). Kali ini The All-New Citroen C3 Aircross SUV menjawab kebutuhan konsumen di Indonesia.

Sales & Marketing Div Head PT Indomobil National Distributor Ferdinan Hendra mengatakan Citroen berkomitmen menghadirkan solusi mobilitas cerdas dengan desain atraktif yang makin memanjakan masyarakat Indonesia.

Kebutuhan konsumen di Indonesia mendambakan sebuah SUV 7 penumpang dengan desain yang agresif, sarat teknologi dengan tetap mengedepankan faktor kenyamanan.

"Masyarakat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan setiap hari, mulai dari melewati lalu lintas yang padat, berbagi waktu untuk karir dan keluarga, dan juga memastikan perjalanan yang nyaman dan aman," katanya saat peluncuran di Pollux Mall Paragon Kota Semarang, Selasa (7/5).

Dia menyebut The All-New Citroen C3 Aircross SUV adalah sebuah kendaraan SUV 7 penumpang dengan tampilan eksterior yang gagah, kekar dan agresif dilengkapi sentuhan interior yang nyaman dan leluasa bagi seluruh penumpang termasuk yang berada di bangku baris ketiga.

Dengan fitur keselamatan anti-lock braking system, electronic brakeforce distribution dan electronic stability program yang dibenamkan di dalamnya, The All New Citroen C3 Aircross SUV dapat dipacu maksimal tanpa perlu rasa khawatir.

"Hadir untuk keluarga muda yang dinamis dan individu yang menyukai petualangan, dengan menawarkan tujuh kenyamanan terbaik di kelasnya," katanya.

Mulai Advanced Comfort di antaranya Flying Carpet Ride atau berkendara di atas karpet terbang, Cocoon Effect yang dikenal dengan ruang kabin yang kedap dan hening, dan jok empuk dan nyaman.

Termasuk versatility dengan dimensi dan jarak sumbu yang panjang untuk mengakomodir tujuh penumpang, konfigurasi kursi serbaguna yang dapat dilepas pasang, performa mesin 1,2 liter didukung turbo charger.