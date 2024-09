Udinus Menggelar Isemantic 2024, Wadah Peneliti Dunia Berbagi Ilmu & Gagasan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) menggelar seminar internasional dengan tajuk International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (Isemantic). Kegiatan yang merupakan wadah bagi para peneliti dunia untuk berbagi ilmu dan gagasan di bidang teknologi informasi dan komunikasi itu digelar selama dua hari pada 21-22 September 2024. Mengusung tema ‘Smart and Emerging Technology for Better Life’, Isemantic tahun ini berhasil menarik perhatian para akademisi dan profesional, dengan lebih dari 200 makalah yang diajukan. Baca Juga: Cegah Abrasi di Semarang, Udinus Telah Menanam 35.000 Mangrove Selama 9 Tahun Ketua Panitia Isemantic 2024 Susilo mengatakan dari jumlah tersebut, sebanyak 97 makalah berhasil diterima dan dipublikasikan, dengan tingkat penerimaan sekitar 48 persen. Para peserta, kata dia, akan mempresentasikan hasil penelitian mereka dalam berbagai sesi paralel yang diadakan selama seminar. Berbagai negara turut berkontribusi mengirimkan gagasannya melalui jurnal, yakni negara India, Malaysia, Irak, Jepang dan USA. "Isemantic bertujuan untuk mempertemukan mahasiswa, profesional, dan peneliti dalam satu forum, membahas hasil makalah yang telah memenuhi kriteria ketat," kata dia. Baca Juga: Mahasiswa Baru Udinus Diajak Menggaungkan Lawan Narkoba Dia juga menjelaskan bahwa makalah yang diterima akan diinput ke dalam Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) yang terindeks secara internasional. Dalam proses seleksi, lanjut dia, makalah harus memenuhi syarat-syarat ketat, termasuk orisinalitas, kebaruan, belum pernah dipublikasikan, dan harus ditulis dalam bahasa Inggris.

