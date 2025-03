Hotel Dafam Semarang Hadirkan 'Buka Puasa Warisan Budaya' Bernuansa Tradisional

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hotel Dafam menghadirkan pengalaman berbuka puasa selama bulan suci Ramadan.

Konsep yang diusung, yaitu 'Buka Puasa Warisan Budaya' ini menyajikan hidangan khas Nusantara ala pasar tempo dulu berlangsung selama 1 hingga 30 Maret 2025

Public Relation Hotel Dafam Semarang Dian Martha menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali kebersamaan dan kehangatan berbuka puasa seperti di masa lalu.

"Menjelang Ramadan, banyak komunitas dan kantor mulai merencanakan acara buka bersama. Kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar hidangan berbuka, tetapi juga pengalaman yang membawa tamu kembali ke suasana budaya Nusantara," ujarnya, Minggu (2/3).

Dalam program ini, tersedia stall makanan khas dengan harga mulai Rp 15.000 yang pembayarannya menggunakan koin khusus, yaitu 1 koin setara Rp 5.000.

Selain itu, tamu dapat menikmati paket buffet seharga Rp 75.000/pax atau memilih opsi all you can eat hanya dengan Rp 150.000.

"Semua menu akan berganti setiap hari, memastikan pengalaman kuliner yang selalu segar dan beragam," katanya.

Dian Martha menjelaskan konsep ini dihadirkan untuk menghidupkan nuansa kebersamaan, dan kehangatan berbuka puasa ala masyarakat zaman dahulu, lengkap dengan dekorasi, dan pakaian khas yang membangkitkan nostalgia.