Jadwal Bioskop Semarang, Minggu 25 Desember 2022: Transmart-Paragon XXI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk menonton film bioskop.

Ada sejumlah film menarik yang tersebar di delapan bioskop Semarang, Jawa Tengah. Anda bisa memilihnya sesuai dengan keinginan.a

Di antara bioskop tersebuat, yakni Central City XXI, Cinepolis Java Supermall, Citra XXI, DP Mall XXI, Paragon XXI, Tentrem Mall Majapahit, Transmart Majapahit XXI, dan Transmart Setiabudi XXI.

Berikut jadwal bioskop Semarang, Minggu 25 Desember 2022:

Paragon XXI

1. CEK TOKO SEBELAH 2

Tayang: 13:15 WIB,15:40 WIB, 18:05 WIB, 20:30 WIB.

Tiket: Rp 60 ribu.

2. Avatar 2: The Way of Water (3D)