Jadwal Bioskop Solo Hari Ini: CGV Transmart-Grand XXI, Jangan Sampai Kelewatan
jateng.jpnn.com, SOLO - Menikmati libur akhir pekan dengan menonton film bioskop, bisa menjadi salah satu pilihan saat Tahun Baru Imlek 2023.
Di Kota Solo, Jawa Tengah, sendiri ada enam bioskop yang bisa Anda pilih.
Sejumlah film menarik akan tayang di bioskop Solo. Di antara bioskop tersebut, yakni CGV Transmart Solo, Grand XXI, Platinum Cineplex Hartono Mall, Solo Paragon XXI, Solo Square XXI, dan The Park XXI.
Berikut jadwal bioskop Solo, Sabtu 18 Februari 2023:
CGV Transmart Solo
1. ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA
Tayang: 10:30 WIB, 11:00 WIB, 11:30 WIB, 13:00 WIB, 13:30 WIB, 14:00 WIB, 15:30 WIB, 16:00 IWB, 16:30 WIB, 18:00 WIB, 18:30 WIB, 19:00 WIB, 19:35 WIB, 20:30 WIB.
Tiket: Rp 40 ribu.
2. PARA BETINA PENGIKUT IBLIS
Berikut ini jadwal bioskop Solo, Sabtu 18 Februari 2023. Ada banyak film menarik di CGV Transmart Solo, Grand XXI, dan Platinum Cineplex Hartono Mall.
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