Lebaran 2023, Bandara Ahmad Yani Semarang Siapkan 12 Extra Flight

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Setidaknya terdapat 12 pengajuan extra flight (penerbangan ekstra) dari empat maskapai di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang selama Lebaran 2023.

General Manager Kantor Cabang PT Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang Hardi Ariyanto mengatakan 12 pengajuan itu untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang pada periode libur Lebaran 2023.

"Sampai dengan hari ini sudah terdapat 12 rencana pengajuan extra flight dengan rute ke kota Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Pangkalanbun, dan Jakarta," kata Hardi, Jumat (14/4).

Dalam perhitungannya akan ada peningkatan jumlah penumpang. Perkiraan puncak arus mudik akan terjadi pada 19 April 2023 dengan perkiraan penumpang sekitar 8.400 orang.

"Arus balik diperkirakan pada 25 April 2023 dengan perkiraan penumpang sekitar 8.700 orang," ujarnya.

Pada periode normal, rata-rata harian untuk pergerakan trafik pesawat sebanyak 45 pesawat per harinya. Sementara penumpang rata-rata sebanyak 5.291 orang per hari dan kargo sebanyak 28.261 kilogram per hari.

"Dengan adanya extra flight kami perkirakan pergerakan traffic di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang akan meningkat cukup signifikan," katanya.

Berikut rincian 12 pengajuan extra flight dengan berbagai rute tujuan dari empat maksapai, yaitu: