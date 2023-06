Jadwal Bioskop Semarang, Jumat 30 Juni 2023: Mall BSB, Transmart, Paragon & Tentrem

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Waktu libur menjadi saat yang tepat untuk menonton film di bioskop.

Ada sejumlah film terbaru yang tersebar 10 bioskop Semarang, Jawa Tengah. Anda bisa memilihnya sesuai dengan keinginan.

Di antara bioskop tersebut, yakni Central City XXI, Cinepolis Java Supermall, Citra XXI, DP Mall XXI, Paragon XXI, Tentrem Mall Majapahit, Transmart Majapahit XXI, Mall BSB, The Park, dan Transmart Setiabudi XXI.

Berikut jadwal bioskop Semarang, Jumat 30 Juni 2023:

Paragon XXI

1. INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY

Baca Juga: Sukarelawan Pendukung Mochamad Herviano Salurkan Daging Kurban di Semarang hingga Kendal

Tayang: 12:15 WIB, 15:20 WIB, 18:25 WIB, 21:30 WIB.

Tiket: Rp 45 ribu.

Tentrem Mall Majapahit