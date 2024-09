Polda Jateng Dalami Dugaan Pemalakan Rp 40 Juta yang Menimpa dr Aulia Risma

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) menyebut sedang bergerak menyelidiki dugaan pemalakan yang dialami dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesia Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan informasi dugaan pemerasan uang hingga Rp 40 juta itu merupakan hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Itu (pemerasan uang, red) informasi ya, kalau informasi yang diberikan semua akan kami dalami step by step, one by one, kami analisis," katanya di Mapolda Jateng, Rabu (4/9).

Termasuk pula pihaknya menaruh perhatian serius terkait dugaan perundungan yang dialami dokter Aulia Risma selama menempuh PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr Kariadi.

"Semua informasi yang diberikan kepada kepilisian harus kami analisis mendalam dan kami lakukan penyelidikan," ujarnya.

Pihaknya juga sedang mempertimbangkan adanya pembongkaran makam mendiang dokter Aulia Risma. Menurutnya, bongkar makam itu ditentukan oleh perkembangan penyelidikan.

"Ini dinamika, nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut," kata Kombes Pol Artanto.

Dia mengatakan proses autopsi psikologis masih berlangsung. Itu dilakukan sebagai langkah untuk mengungkap penyebab kematian dokter Aulia Risma.