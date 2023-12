Jadwal Lengkap Liga Inggris Pekan ke-15: Ada Big Match MU Vs Chelsea

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Liga Inggris 2023/2024 telah memasuki pekan ke-15 dengan adanya pertandingan big match antara Manchester United melawan Chelsea di Stadion Old Trafford, Manchester, Rabu malam waktu setempat.



Pada pekan lalu, Manchester United diketahui baru saja menelan kekalahan dari Newcastle United dengan skor 0-1.

Dengan hasil tersebut, MU mencatatkan 6 kali kekalah pada kompetisi Liga Inggris musim ini.

MU tercatat tumbang dari Tottenham Hotspur, Arsenal, Brighton, Crystal Palace dan Manchester City.



Sementara itu, di sisi lain, Chelsea baru saja mengamankan kemenangan dramatis dari Brighton dengan skor 3-2 di Stadion Stamford Bridge, London, Minggu (3/12).

Tentunya laga MU melawan Chelsea ini akan sangat seru. Pasalnya, kedua tim dipastikan akan berusaha untuk mencari poin penuh agar bisa mendekatkan diri ke posisi empat besar.



Selain laga MU kontra Chelsea, pada tengah pekan ini juga tersaji pertandingan yang mempertemukan Manchester City kontra Aston Villa di Stadion Villa Park, Birmingham, Rabu malam waktu setempat.



Manchester City pada pekan sebelumnya ditahan imbang Tottenham Hotspur dengan skor 3-3, sedangkan Aston Villa mendapat hasil serupa setelah menahan Bournemouth 2-2.



Kemenangan tentu menjadi harga mati bagi Manchester City yang berusaha menjaga jarak dengan Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Inggris.



Sementara itu, Aston Villa dipastikan membidik kemenangan untuk membuat mereka mempertahankan posisi di zona empat besar. (antara/jpnn)



Berikut jadwal lengkap Liga Inggris pekan ke-15:



Rabu, 6 Desember 2023

- Wolves vs Burnley 02.30 WIB

- Luton Town vs Arsenal 03.15 WIB

Kamis, 7 Desember 2023



- Brighton vs Brentford 02.30 WIB

- Crystal Palace vs Bournemouth 02.30 WIB

- Fulham vs Nottingham Forest 02.30 WIB

- Sheffield United vs Liverpool 02.30 WIB

- Aston Villa vs Manchester City 03.15 WIB

- Manchester United vs Chelsea 03.15 WIB



Jumat, 8 Desemeber 2023



- Everton vs Newcastle 02.30 WIB

- Tottenham vs West Ham 03.15 WIB.