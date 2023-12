4 Klub Jawa Tengah Akan Berjuang di Babak Play Off Degradasi Liga 2

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Empat klub asal Jawa Tengah akan berjuang dalam babak play off degradasi Liga 2 2023/2024 yang dipastikan bakal berlangsung sengit dan ketat.

Babak play off degradasi ini diikuti oleh klub yang pada fase pendahuluan berada di peringkat ke-4 hingga ke-7 pada masing-masing grup. Sistem pertandingan akan menggunakan home and away.

Tercatat empat klub tersebut adalah Persipa Pati, Persijap Jepara, PSCS Cilacap, dan Persekat Tegal.

Keempat klub tersebut sebelumnya bergabung dalam satu grup yakni di Grup 3.

Persijap finis di posisi 4 dengan mengemas 14 poin, kemudian disusul PSCS Cilacap dengan 13 poin.

Di peringkat 6 ada Persipa Pati dengan mengoleksi 11 poin. Dan di peringkat terakhir ada Persekat Tegal yang sama mengoleksi 11 poin.

Putaran pertama fase grup babak play off degradasi ini akan dilaksanakan mulai 6 Januari 2024 hingga 17 Januari 2024.

Sementara itu, putaran kedua akan dilaksanakan mulai 21 Januari 2024 hingga 3 Februari 2024.