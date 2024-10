Pemain Persis Solo Ini Masuk Daftar 60 Talenta Terbaik Dunia Versi The Guardian

jateng.jpnn.com, SOLO - Bintang muda Persis Solo Arkhan Kaka masuk ke dalam daftar Next Generation 2024: 60 of the Best Young Talents in World Football yang dirilis oleh media ternama Inggris The Guardian. Predikat ini menjadi pengakuan atas bakat luar biasa Arkhan Kaka yang bersanding dengan pemain-pemain muda berbakat lainnya dari seluruh dunia. Lahir pada 2 September 2007, Arkhan Kaka bergabung dengan talenta-talenta muda terbaik seperti Lamine Yamal dan Shane Kluivert (FC Barcelona), serta Jaden de Guzman (PSV Eindhoven), yang semuanya dianggap sebagai masa depan sepak bola global. Baca Juga: Ricardo Lima Jalani Operasi & Pemulihan di Brasil, Persis Solo Hadapi Tantangan Berat Penampilan impresif Kaka di berbagai kompetisi internasional dan liga domestik menjadi alasan utama pemilihannya dalam daftar prestisius ini. Pemain kelahiran Blitar tersebut telah mencatatkan 10 caps bersama Timnas U-20 Indonesia, 8 penampilan dengan 9 gol di Timnas U-17, serta 20 penampilan di BRI Liga 1 bersama Persis Solo sejak 2022. Salah satu momen yang menempatkan Kaka dalam sorotan dunia adalah saat dia mencetak gol untuk Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2023. Baca Juga: Jeda Kompetisi Liga 1, Persis Solo Terus Berbenah Gol tersebut menjadikannya sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di ajang Piala Dunia pada semua kelompok usia. Selain itu, Kaka memegang rekor sebagai pemain termuda yang bermain di Liga 1, debut pada usia 15 tahun 7 bulan 2 hari saat Persis Solo melawan Persib Bandung pada April 2023. Prestasi Arkhan Kaka mengingatkan pada jejak Marselino Ferdinan, bintang muda Indonesia lainnya yang masuk daftar serupa pada 2021, bersanding dengan nama-nama besar seperti Savinho, Romeo Lavia (Manchester City), dan Gavi (FC Barcelona).

Bintang muda Persis Solo Arkhan Kaka masuk ke dalam daftar Next Generation 2024: 60 of the Best Young Talents in World Football versi The Guardian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News