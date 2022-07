Head to Head PSIS Vs Bhayangkara FC: Mahesa Jenar Belum Pernah Menang dari The Guardian

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang harus meladeni kekuatan Bhayangkara FC pada perempat final Piala Presiden 2022. Pertandingan tersebut dijadwalkan bertanding di Stadion Jatidiri Semarang, Minggu (3/7).

Jelang pertandingan ini, Mahesa Jenar (julukan PSIS) sedang dalam kondisi on fire. Empat pertandingan di babak penyisihan grup A yang tergabung bersama Persis Solo, PSS Sleman, Persita dan Dewa United, tim asal Ibu Kota Jawa Tengah itu tak satupun mengalami kekalahan dan menyandang status sebagai juara grup.

PSIS termasuk tim yang produktif, dari empat pertandingan tersebut 15 gol telah diciptakan. Salah satu mesin golnya adalah Carlos Fortes dengan 5 gol.

Kemudian ada penyerang Hari Nur Yulianto dan Jonathan Cantilana masing-masing menyumbangkan dua gol. Duet ketiga pemain itu patut diwaspadai Bhayangkara FC.

Semantara, Bhayangkara Fc lolos ke perempat final setelah mampu menjadi runner up grup C di bawah Persib Bandung. The Guardian harus puas dengan mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan, satu kali menang, satu kali imbang, dan satu kali kalah.

Di sisi lain, The Guardian memang tidak terlalu impresif. Lini depan Bhayangkara FC terlalu tumpul dalam mencetak gol dan membangun serangan. Tercatat hanya mencetak tiga gol dari empat laga di grup C.

Namun, keberuntungan Bhayangkara terletak di segi pertahanan. Mereka hanya kebobolan tiga kali dari tiga laga. Berbanding terbalik dengan PSIS Semarang yang sudah kebobolan enam kali dari empat laga Piala Presiden 2022.

Secara head to head, Bhayangkara FC unggul dalam rekor pertemuan. Dari lima pertandingan, Bhayangkara FC selalu mendapat hasil positif dari PSIS.