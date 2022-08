Rasiman Ungkap Penyebab Kekalahan Persis Solo dari Borneo FC

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo gagal menorehkan poin penuh saat bertamu ke kandang Borneo FC pada laga pekan ketujuh BRI Liga 1 2022/2023 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (28/8) malam.

Persis Solo Sempat unggul lebih dulu lewat gol Althaf Indie di menit ke-36. Namun, Borneo FC mampu membalas dua gol lewat Jonathan Bustos menit ke-41 dan Nur Hardianto menit ke-59.

Caretaker Persis Solo Rasiman meminta maaf kepada masyarakat Solo dan suporter atas kekalahan tersebut.

“Sebagai pelatih, saya minta maaf kepada masyarakat Solo dan suporter," katanya, Senin (29/8).

Dia mengatakan ada dua pemain baru Ryo Matsumura dan Fernando Rodrigue yang chemistry dan taktikalnya belum menyatu.

"Bisa dikatakan masih on the way untuk mendapatkan formula bagaimana memaksimalkan mereka,” jelasnya.

Meski demikian, dia memuji penampilan semua pemain asing. Dia mengaku permainan pemain asingnya sudah bagus.

"Understanding satu sama lain perlu diperbaiki. Ini juga mungkin karena mereka baru datang pada tiga game ke belakang,” ucap Rasiman.