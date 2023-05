Hari Pertama Trial Game Dirt 2023 di Solo Berlangsung Sengit

jateng.jpnn.com, SOLO - Hari pertama balap motocross Trial Game Dirt 2023 di Sirkuit Lapangan Benteng Vastenburg, Solo, pada Jumat (12/5), berlangsung ketat. Hujan deras yang sempat mengguyur pada sore hari, membuat lintasan makin menantang.

Para pembalap yang berlaga di tiga kelas, yakni Free For All (FFA) Open, Campuran Open, dan Campuran Non-Seeded terlihat kesulitan menaklukkan sirkuit.

Berlangsung sore hingga malam, race terbagi menjadi dua sesi. Para rider berlomba mencatatkan waktu tercepat di setiap putaran guna mengamankan peluang meraih juara yang ditentukan esok hari, Sabtu (13/05).

Di kelas utama FFA Open, pembalap tuan rumah Ivan Harry Nugroho berhasil menjadi yang tercepat dengan total catatan waktu di heat 1 dan 2 yaitu 03:54.726.

Pembalap asal Solo itu mengungguli Lantian Juan di posisi kedua dengan total waktu 03:56.767. Sementara di posisi ketiga Rizky Aji Safado dengan total waktu 03:57.316.

Sementara di kelas Campuran Open, Lantian Juan berhasil meraih total waktu tercepat di heat 1 dan 2, yaitu 03:49.150.

Kali ini Ivan Harry Nugroho harus puas berada di posisi kedua dengan total waktu 03:49.609. Sedangkan di posisi ketiga pembalap asal Boyolali Asep Lukman mencatatkan total waktu 03:51.439.

Terakhir di kelas Campuran Non-Seeded, best time tercepat diraih oleh Aksa Firma dengan 01:52.135. Diikuti oleh Yovi Kristyan dengan best time 01:52.312. Sementara Andreas Damara menduduki posisi ketiga dengan best time 01:52.645.