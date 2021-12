Pasca-Natal, Harga Bahan Pokok di Pasar Nusukan Solo Cenderung Stabil, Ini Daftarnya

jateng.jpnn.com, SOLO - Menjelang pergantian tahun, harga bahan pokok di Pasar Nusukan Surakarta pada Senin (27/12) cenderung stabil.

Kenaikan sempat terjadi sebelum libur Natal 2021. Rata-rata kenaikan harga berkisar Rp 2 ribu hingga Rp 3 ribu.

Menurut Lurah Pasar Nusukan Giyarto, kenaikan harga bahan pokok di Pasar Nusukan tidak terlalu signifikan.

Meskipun demikian Giyarto menyoroti harga daging ayam dan telur. Ia menilai dua bahan mentah itu yang paling mengalami kenaikan signifikan.

"Kalau daging sapi masih stabil, kenaikannya hanya saat menjelang lebaran," lanjutnya.

Bedasarkan daftar harga Pasar Nusukan per Senin (27/12), harga daging ayam menembus Rp 35 ribu per kilogram, sedangkan harga telur mencapai Rp 30 ribu per kilogram.

Giyarto mengatakan, awal Desember harga daging ayam berkisar Rp 32 ribu. kenaikan mulai terjadi pada Senin (20/12).

Sementara itu, harga telur naik Rp 5 ribu dari harga sebelumnya berkisar Rp 30 ribu per kilogram.